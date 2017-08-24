Назначен новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

2017-08-24 04:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США назначен Эндрю Шофер, сказал временный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд на круглом столе.

«Я очень рад сообщить вам, что с понедельника сопредседателем будет Эндрю Шофер. Он очень опытный дипломат США. Шофер занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене», - добавил он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)