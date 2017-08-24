В США создадут крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

2017-08-24 05:08 | www.trend.az | 2

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВС США.

По ее данным, первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет. Причем не все из них будут оснащены ядерными боеголовками.

"Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады", — заявила в данной связи министр ВВС США Хезер Уилсон. Она выразила уверенность в том, что "стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". Также она отметила, что "это оружие позволит расширить возможности" американских ВВС. При этом министр выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

Как сообщило информационное агентство Bloomberg, компания Boeing, занимавшаяся разработкой аналогичных ракет, которые состоят на вооружении сейчас, на сей раз не вошла в число "финалистов соревнования". Ее представитель заявил, что корпорация "разочарована тем, что не была выбрана" и рассчитывает "получить от ВВС больше информации по поводу принятого решения".