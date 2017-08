Karabağ Şampiyonlar Liginde gruplarda mücadele edecek (Görüntü)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu tamamlandı.

Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 ile geçen Azerbaycan ekibi Karabağ, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı. Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olacak.

Müsabakaların ardından Liverpool, Karabağ, APOEL, Sporting Lizbon ve CSKA Moskova, adlarını gruplara yazdırırken, Hoffenheim, Young Boys, Kopenhag, FCSB ve Slavia Prag, yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.