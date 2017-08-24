«Карабах» вернулся в Баку

2017-08-24 10:27 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», агдамская команда вернулась в Баку после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с «Копенгагеном», состоявшегося в Дании.

«Карабах», преодолевший этап, несмотря на проигрыш со счётом 1:2 был торжественно встречен в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Представители футбольной общественности, СМИ и болельщики встретили первый азербайджанский клуб, попавший в групповой раунд самого престижного клубного турнира континента. Фанаты с радостью, криками «Гурбан, Гурбан» и футбольными маршами встретили команду, установившую историческое достижение.