В Баку в больнице женщину-врача ударили ножом

2017-08-24 09:10 | www.oxu.az | 2

В Сабаильском районе Баку произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в травматологическом пункте Городской поликлиники №1 на проспекте Бюльбюля.

Работающая там врачом Фаиза Эюбова поспорила на работе со своим возлюбленным. В результате мужчина нанес ей несколько ножевых ранений. Раненая на машине скорой помощи была доставлена в одну из ближайших больниц.

По факту в Управлении полиции Сабаильского района ведется расследование.

А.С.

