Cтал известен новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США

2017-08-24 09:17 | www.oxu.az | 2

С 28 августа новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта будет Эндрю Шофер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил в Вашингтоне временный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Штатов Ричард Хогланд.

До этого Э.Шофер занимал пост поверенного в делах в Миссии США при международных организациях в Вене. C января 2017 года бывший старший помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Р.Хогланд временно занимал пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

Н.О.