Установление связей Турции с ЕАЭС не может считаться восстановлением отношений с Арменией - депутат

2017-08-24 05:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заявление министра иностранных дел Армении о заявлении министра экономики Турции Нихата Зейбекчи про то, что официальная Анкара намерена заключить таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) рассчитана на внутреннюю аудиторию. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фарадж Гулиев.

Он отметил, что Армения говоря о том, что "Турции необходимо согласие Армении для подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом" пытается показать, что у них хорошее положение и их не осуждают другие государства из-за оккупации азербайджанских территорий.

"Это заявление больше всего для внутренней аудитории. Если даже вопрос установления отношений Турции с Евразийским экономическим союзом будет в повестке дня, то это не считается нормализацией отношений с Арменией. В Евразийском экономическом союзе есть и другие государства, и, с другой стороны, между Турцией и Россией существуют серьезные торговые связи. Весьма вероятно, что Турция упомянула об этом для того, чтобы указать на увеличение товарооборота с Россией и расширения экономических отношений. Но во всех случаях отношение к Армении не меняется", - сказал депутат.

По его словам, у Турции есть конкретная и решительная позиция, что пока оккупированные территории Азербайджана не будут освобождены и армянские оккупационные войска не выйдут с территорий Азербайджана, для Армении уступок не будет.

"Кроме того, у самой Армении есть территориальные претензии к Турции. И поэтому считаю, что подписание соглашения Турции с Евразийским экономическим союзом пока всего лишь заявление, и даже если это произойдет, то это не может означать открытия границ с Арменией. Армения пытается утешить себя такими вещами, но это не имеет никакого значения", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)