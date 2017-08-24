В Азербайджане пройдет посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль
2017-08-24 09:30 | www.oxu.az | 2
В Азербайджане 18-26 сентября состоится посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, организаторами мероприятия являются Фонд Гейдара Алиева и министерство культуры и туризма Азербайджана.
В проводящемся с 2009 года фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины, Ирана - Мюнхенский симфонический оркестр, Новосибирский филармонический оркестр, Русское фортепианное трио, Башкендский академический оркестр, Грузинский хор, Элисо Болквадзе, Пламена Мангова, Алексей Семененко, Сергей Догадин, Борис Андрианов, Филипп Копачевски, Эрту Коркмаз, Бердия Киярес.