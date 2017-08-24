В Азербайджане пройдет посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль

2017-08-24 09:30 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане 18-26 сентября состоится посвященный Узеиру Гаджибейли IX Международный музыкальный фестиваль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, организаторами мероприятия являются Фонд Гейдара Алиева и министерство культуры и туризма Азербайджана.

В проводящемся с 2009 года фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из Германии, России, Турции, Грузии, Франции, Болгарии, Украины, Ирана - Мюнхенский симфонический оркестр, Новосибирский филармонический оркестр, Русское фортепианное трио, Башкендский академический оркестр, Грузинский хор, Элисо Болквадзе, Пламена Мангова, Алексей Семененко, Сергей Догадин, Борис Андрианов, Филипп Копачевски, Эрту Коркмаз, Бердия Киярес.

A.C.

