В Узбекистане создается национальная энергосберегающая компания

2017-08-24 07:01 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная энергосберегающая компания (НЭК) создается в Узбекистане в соответствии с постановлением президента «О мерах по дальнейшему внедрению современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий», обнародованному в СМИ.

Согласно документу, НЭК создается «в целях широкого внедрения современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях, обеспечения рационального потребления энергоресурсов».

В постановлении отмечается, что «отсутствие действенной системы мониторинга эффективности потребления энергоресурсов и оказания услуг по внедрению современных энергосберегающих технологий в госорганы и организации», системные недостатки в модернизации объектов теплоснабжения, использование морально и физически устаревшего котельного оборудования, изношенность которого достигает 70 процентов, снижают эффективность мер по уменьшению объема используемых энергоресурсов.

В задачи компании войдут мониторинг эффективности потребления энергоресурсов в госорганах и организациях, подготовка предложений и внедрение современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий, реализация технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема потребляемых энергоресурсов.

Компания определена в качестве единственного поставщика товаров, работ и услуг по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях.

Учредителями «НЭК», создаваемой в форме АО, выступают министерство жилищно-коммунального обслуживания, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, АКБ «Асакабанк» и АКБ «Туронбанк».

Источниками финансирования деятельности АО «НЭК» определены средства зарубежных и международных финансовых институтов, кредиты коммерческих банков и другие источники, не запрещенные законодательством.

«Возмещение затрат АО «НЭК» по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий в государственных органах и организациях осуществляется исходя из размеров экономии, получаемой после их внедрения», говорится в документе.

Постановлением также создана комиссия по проведению критического анализа проектов в сфере жилищно-коммунального обслуживания, которой поручено в трехмесячный срок провести критический анализ проектов в сфере ЖКО, в том числе реализуемых с участием зарубежных и международных финансовых институтов, а также подготовить предложения по оптимизации бюджетных расходов, организационно-штатных структур жилищно-коммунальных служб и инвестпрограмм в данной сфере.

(Автор: Демир Азизов)