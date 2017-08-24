Trump ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini bildirdi

2017-08-24 09:24 | www.trend.az | 0

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer müttefiklerle Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için çaba göstereceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın Ukrayna'nın bağımsızlığının 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Trump'ın mesajında, Ukrayna'nın gerçekten Avrupa ülkesi olma yolundaki kararlılığını desteklediğini kaydederek, "ABD Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek, Avrupalı ve diğer müttefiklerle egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için çaba gösterecek." ifadelerini kullandığı aktarıldı.