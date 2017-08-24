Kılıçdaroğlu : Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil

2017-08-24 09:34 | www.trend.az | 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, programda 2019 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha epey vaktimiz var, CHP olarak elbet bir aday çıkartacağız. Bugünden ben adayım demek kadar yanlış birşey yok. Kimse meraklanmasın tanınmış biri olacak. Adayımızı ne zaman açıklayacağımız belli değil" dedi.