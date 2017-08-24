Ramil Guliyev: Bolt bitti sıra bizde!

2017-08-24 09:44 | www.trend.az | 1

Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen Ramil Guliyev, kulübü Fenerbahçe'nin Dereağzı Tesisleri'nde SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Efsane Usain Bolt'un unvanını devralan 27 yaşındaki Azeri kökenli atlet “Ondan daha iyi biri çıkacak. Belki yarın, belki 20 yıl sonra. Ama kesin olacak. Aynı otelde kalıyordum, yarış sonrası beni tebrik etti. Bilmeyenler ‘Bolt koştu mu' diye soruyor. ‘Bolt bitti, sıra bizde' yanıtını veriyorum. Yarışmasını isterdim. Yarışsaydı başka bir şey olabilirdi ama bizim için bir şey değişmeyecekti” ifadelerini kullandı.

“100 metrede yarışsaydım kuvvet kaybı yaşayabilirdim, 200 öncesi yorgun olacaktım. 100'de final koşabilirdim ama madalya şansı zordu” diyen Ramil, 20.09 ile altın madalyayı kazandığı tarihi final için şu değerlendirmeyi yaptı: “Başarabileceğime inanmıştım. Şampiyonluk en büyük hedefimdi. Madalya alacağımı söylüyordum. Bu madalyanın altın olacağına kalpten inanıyordum. Herkes için büyük bir sürpriz oldu ama benim için değil. Tek koşu olsaydı 19.80 olabilirdi. Ama final yarışı çok başka. 10 yıl çalışıyorsunuz, 20 saniyede bütün kaderiniz belli oluyor.”

Ramil Guliyev sözlerine şöyle devam etti:

‘MADALYANIN BİR PARÇASI AZİZ BAŞKANIN’

“Aziz Yıldırım olmasaydı bu başarı da olmazdı. Madalyanın bir parçası ona ait. Atletizmde önemli bir altyapı var F.Bahçe'de. Yıldızlar ve gençlerde bizimkiler topluyor madalyaları. Başkanın hakkımdaki sözlerini duyunca ben de duygulandım.” (Yıldırım, Ramil'in başarısı için ‘Erkek basketbol takımının Euroleague şampiyonluğundan daha önemli' demişti.)

İKİNCİYLE FARK 20 CM

“PİSTTE önemli olan stres ve baskıyla savaşmak. Sadece ülkenizin değil dünyanın gözü üzerinizde. Bütün gücümü koşuya verdim, sadece önüme baktım. Sağa sola bakınca hata olabilir. İkinciyle aramda 20 santimlik fark var. Bu, 1 salise kaybedince bitti demektir. Yarış sona erdikten sonra ilk 5-10 saniye, başardığıma inanamadım.”

BERLİN 2018’DE HEM 100 HEM 200

“2014'te ayak bileğimden ameliyat oldum. Rehabilitasyon zor oldu. 2 yıl boyunca antrenmanlarda yüzde yüz çalışamadık. 100 metrede start önemli. Takoz çalışmaları fazla yapamadık, o kasları kuvvetlendiremedik. 100 için durumum o kadar iyi değil ama gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda (Berlin) hem 100 hem 200'de yarışmayı düşünüyorum.”

‘ANTRENMANDA 19.60 KOŞTUM’

“19.88'LIK derecem var. Antrenmanlarda 19.60'ı da gördüm. Ama yarış farklı, antrenmanlar farklı. Önemli olan bu dereceleri yarışta başarabilmek. Bolt'un rekoru 19.19. O dereceyi kimse görmüyor. 19.50'nin altında koşan Michael Johnson ve Bolt vardı. Yohan Blake de bir kez koştu.”

‘BURASI BENİM EVİM’

“AZERBAYCAN'DA doğdum. Orası benim ülkem, burası da benim evim. Bir milletiz, sadece devletler farklı. Yarış sonrası isteyerek, kalpten Azeri ve Türk bayrakları ile tur attım. Cumhurbaşkanı Aliyev'in bir yardımcısı arayarak ‘Tebrik ediyoruz, sen bizim gururumuzsun' dedi. Çok şaşırdım.”

‘DEVŞİRME KÖTÜ DEĞİL’

“Devşirme sporcuların yarışması kötü değil. Bir başarıyla destek, ilgi ve reklam artar. Daha fazla sporcu çıkar. Devşirme sporcular Türkiye'ye geldiler, koştular, şimdi baraj geçiyor, olimpiyatlara katılıyorlar. Başarı var, bu doğru bir yol. Bunu kullanmamız gerekiyor.”

‘SPONSOR GELİRSE BAŞARI ARTAR’

“Hiçbir sponsorum yok. Teklifler gelirse çok mutlu olurum. ABD'de biraz farklı çalışıyorlar; orada sporculara sponsorlar daha fazla destek oluyor. Sponsor desteği olmadan buraya kadar gelebildik. Destek olursa daha iyi başarılar elde edebiliriz.”

‘DOPİNG BİTMEK ÜZERE’

“Atletizm doping nedeniyle son birkaç yılda sorunlar yaşıyor. Bunlar bitmek üzere. Bir daha böyle bir şey yaşamayacağız. Umarız daha iyi günleri görürüz. Eczaneden normal bir şekilde gidip ilaç alamıyoruz. Yemek yerken de dikkat ediyoruz.”

Kaynak - Sözcü