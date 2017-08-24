Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz

2017-08-24 09:52 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Melia Otel'de düzenlenen Vietnam-Türkiye İş Forumunda yaptığı konuşmada, dün gerçekleştirdiği temaslarda ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını, gelecekte neler yapılabilir, hangi konularda iş birlikleri derinleştirebilir bunları konuştuklarını bildirdi.

Temel hedeflerinin iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde kaydedilen yoğun ve yakın işbirliği sürecinin ekonomik ilişkilerde de karşılık bulması olduğunu belirten Yıldırım, ticari ve ekonomik ilişkilerin devletten devlete, hükümetten hükümete ilişkilerle sınırlı olmadığını söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın iş adamlarının sık sık bir araya gelip neler yapabileceklerini değerlendirmelerini arzu ettiğini aktaran Yıldırım, kendilerinin görevinin iş adamlarına destek sağlamak, onların önünü açmak, karşılaşılan sıkıntıları gidermek olduğunu ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Vietnam'a yaptıkları ziyareti tarihi bir ziyaret olarak gördüklerini belirterek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde gerekli yasal reformları da hayata geçirerek büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

"Bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz"

Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Dışa açık ve serbest ekonomi anlayışıyla küresel sitemde aktif rol oynayan ülkemiz, sadece bölgesel sorunların değil küresel sorunların da çözülmesinde etkin katkı sağlamayı sürdürecektir. Asya kıtasındaki ülkelerle ticari bağlantılarımızı güçlendireceğiz ve böylece Vietnam'ın da içinde olduğu 600 milyon nüfusa ve dünyanın 6. büyük ekonomik gücüne entegre olma ve bu bölgedeki kalkınma hamlesi içinde yer alma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ülkemiz Uzak Doğu ve genel anlamında Asya pazarında ticari ve ekonomik etkinliğini artırma stratejisini sürdürecektir. Özellikle Vietnam gibi stratejik önemi yüksek bir ülkeyle işbirliği içinde olmak ve bunu daha da ileri taşımak önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

Hedef 4 milyar dolar ticaret hacmi

Vietnam'ın son yıllar istikrarlı büyümesini ve gelişmesini sürdürdüğünü, bunu büyük bir takdirle izlediklerini anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Vietnam, 2016'da bütün dünya ile ticaret yapan, 683 milyar dolar ticareti olan ve 1 trilyon doları aşan gayri safi hasılası ile 173 milyon nüfusa sahip iki ülkedir. İki ülkenin gücünü birleştirdiğimizde ortaya muazzam bir sinerji çıkmaktadır. İşte bu muazzam gücü, hem Vietnam hem de Türkiye'nin kalkınması, ayrıca bölgelerimizde bulunan ülkelerin refahı için de kullanabiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi maalesef var olan potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Şu anda ticaret hacmimiz 2 milyar doların altındadır. 173 milyon gibi iki ülkenin nüfusunun potansiyeliyle hiç de orantılı değildir. İlk etapta 2020 yılına kadar ikili ticaretimizi en azından 4 milyara çıkarmayı hedefliyoruz. 2017’nin ilk yarısında Vietnam’a ihracatımız yüzde 16, Vietnam'ın Türkiye’ye ihracatı da yüzde 33 oranında artmıştır. Her ne kadar ticaret dengesi Türkiye lehine olmasa da biz ileride ticaret arttıkça, ticaretin çeşitlendirilmesi sağlandıkça dengenin de gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Kaynak AA