Верховный главнокомандующий ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан»

2017-08-24 11:06 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа ознакомился с новым сторожевым пограничным кораблем типа «Туфан», построенным в Судостроительном и судоремонтном центре Службы береговой охраны Госпогранслужбы Азербайджана.

Как сообщает АПА, глава государства принял участие в церемонии закладки очередного пограничного сторожевого корабля типа «Туфан».