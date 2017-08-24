Samsung Wind Free – безветренные технологии на защите вашего здоровья

2017-08-24 10:00 | www.oxu.az | 3

Как ни странно, но в летнее время мы наиболее часто подвержены простудам. Кто не слышал фразы «меня продуло кондиционером»? На работе, дома мы все время подвергаемся воздействию прямых потоков холодного воздуха. Самое обидное то, что мы сами не чувствуем воздействия кондиционера, пока не станет слишком поздно, а как бороться с тем, чего не замечаешь?

За вас об этом подумал Samsung и создал новую линейку кондиционеров с функцией Wind Free. Новые кондиционеры работают по принципу Two Step Cooling, то есть процесс охлаждения состоит из двух стадий. Первая стадия — это быстрое охлаждение в режиме Fast Cooling Mode, а когда температура в помещении достигнет нужного предела, вам просто остается переключить кондиционер в режим Wind Free. В этом режиме кондиционер плавно распределяет охлажденный воздух по помещению через 21 тысячу микроскопических отверстий. При этом скорость потоков воздуха в «безветренном» режиме не превышает 0,15 метров в секунду. С технологией Wind Free необходимо просто переключить режим и наслаждаться комфортными условиями из любого уголка комнаты даже непосредственно находясь перед кондиционером.

В кондиционерах Wind-Free используется особая конструкция для более эффективного охлаждения. Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха. Соответственно мы получаем больший объем охлажденного воздуха, что позволяет быстрее охладить комнату. А 8-ми полюсный цифровой инвертор, которым оснащены новые модели кондиционеров Samsung, обеспечивает охлаждение пространства комнаты на 43% быстрее и потребляет всего 32% электроэнергии, используемой обычными моделями. Он поддерживает нужную температуру в течение длительного времени без частого выключения и включения, не вызывая перегрузку, поэтому Samsung Wind-Free намного тише, долговечнее и эффективнее.

«Безветренные» кондиционеры не только умеют быстро охлаждать комнату, но при этом заботятся и о вашем здоровье. К примеру, они очищают воздух в помещении от бактерий, аллергенов и пыли, при помощи фильтра Easy Plus и функции Virus Doctor:

1) Easy Plus: покрывает 100% впускного отверстия, он сделан из специального материала, который задерживает вирусы, бактерии и аллергены (покрытие 3-в-1). А так как Easy Filter Plus расположен во внешней поверхности кондиционера, его можно легко вынуть, очистить и установить обратно.

2) Virus Doctor: служит для очистки воздуха в помещении с помощью отрицательных ионов, генерируемых кондиционером. Защищает от 99% вирусов, бактерий и аллергенов.

Новые кондиционеры, созданы для вашего удобства и оснащены Wi-Fi модулем. Теперь вы сможете управлять кондиционером даже с вашего смартфона, для этого Samsung разработал специальное приложение - Smart Home. Скачав данное приложение, вы сможете удаленно управлять функциями кондиционера и планировать его работу. Теперь даже не находясь дома можно включить кондиционер и после прогулки по городу возвращаться в уже охлажденное помещение.

Подробную информацию о кондиционерах Samsung можно получить в сети магазинов BakuElectronics.