Официальный курс маната к мировым валютам на 24 августа

2017-08-24 10:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 августа установлен на уровне 1,7009 и 2,0075 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.