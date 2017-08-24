Ural Aküzüm : Dede yurdu takımım Karabağ Ağdam'la gurur duyduk

2017-08-24 10:17 | www.trend.az | 1

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi,Taçspor Başkanı Ural Aküzüm, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan ilk Azerbaycan takımı Karabağ’ın zaferine ilişkin , Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Dede yurdu takımım Karabağ Ağdam'la gurur duyduk” dedi.

Aküzüm “CL grupları Azerbaycan için bir ilk! Gurban Gurbanov ve öğrencilerine başarılar dilerim” dedi.

Azerbaycan'ın başarılı takımı Karabağ, kendi sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda 2-1 yenilse de Kopenhag'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.