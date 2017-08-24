Başakşehir'den Karabağ'a tebrik mesajı: "Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı

2017-08-24 10:23 | www.trend.az | 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag takımını eleyerek gruplara kalan Karabağ'a Medipol Başakşehir'den tebrik mesajı geldi. Kaynak: Başakşehir'den Karabağ'a tebrik mesajı: "Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı.."

Yeşil sahalarda olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da futbolseverlerin beğenisini toplayan Medipol Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı eleyerek gruplara kalan ilk Azerbaycan temsilcisi olan Karabağ için, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı yer alacak. Tebrikler @FK_Qarabagh" mesajı geldi. Kaynak: Başakşehir'den Karabağ'a tebrik mesajı: "Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı.."

Kaynak -internetmedya