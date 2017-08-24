Ровнаг Абдуллаев: «Это достижение – первые страницы в большой истории»

2017-08-24 11:21 | www.apa.az | 3

«Мы очень рады тому, что стали свидетелями этого исторического успеха «Карабаха».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Аpasport.az», об этом заявил президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Руководитель организации высказал своё мнение официальному сайту ассоциации в связи с завоеванием «Карабахом» путёвки в групповой раунд Лиги чемпионов: «Это достижение – первые страницы в большой истории азербайджанского футбола. «Карабах» терпеливо, шаг за шагом продвигался к успеху и, наконец, сумел порадовать всех тем, чего желал каждый из нас. Я поздравляю руководство, тренеров, административный состав, игроков Футбольного клуба «Карабах» и, разумеется, болельщиков, которые не жалели сил, поддерживали и верили в команду во всех матчах. От имени азербайджанской футбольной общественности желаю успехов «Карабаху» в групповой стадии Лиги чемпионов».