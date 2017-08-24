Исполнитель мейханы вышел из тюрьмы

2017-08-24 10:02 | www.oxu.az | 3

Арестованный в мае прошлого года исполнитель мейханы Махир Джюрет вышел на свободу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, Махир вчера присутствовал на похоронах своего коллеги Байрама Кюрдаханылы.

Отметим, что Махир Джюрет был задержан в мае прошлого года в Сумгайыте. При задержании у него изъяли наркотики. В отношении М.Джюрета было возбуждено уголовное дело по статье 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления).

А.С.

