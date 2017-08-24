Террористическая группировка угрожает Испании новыми атаками

2017-08-24 10:56 | www.trend.az | 3

Террористическая группировка "Исламское государство"* угрожает Испании новыми атаками, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

По данным издания, боевики в четверг утром опубликовали в социальных сетях видео на испанском языке с угрозами в адрес Испании.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.