Президент Ильхам Алиев ознакомился с новопостроенным пограничным сторожевым судном типа “Туфан” (ФОТО)

2017-08-24 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы ознакомился с новопостроенным пограничным сторожевым судном типа “Туфан” и принял участие в закладке нового пограничного сторожевого судна типа “Туфан”.

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