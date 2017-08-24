Для борьбы с пожаром SOCAR поставила в Грузию 65 тонн топлива

2017-08-24 11:34 | www.apa.az | 5

По информации местного бюро АПА-Экономикс, на борьбу со стихийным бедствием SOCAR Georgia Petroleum выделила 45 тонн авиационного топлива, 10 тонн бензина и 10 тонн дизельного топлива. SOCAR Georgia Petroleum в будущем примет участие в восстановлении лесов, уничтоженных в результате пожара.

Отметим, что лесные пожары в Грузии начались во второй половине дня 20 августа. На основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек.