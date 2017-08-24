ИГ пообещала новые террористические атаки в Испании

2017-08-24 10:08 | www.oxu.az | 5

Террористическая группировка ИГ опубликовала в Сети видеообращение, на котором два боевика не только хвалят своих приспешников, организовавших теракт в Барселоне, но и обещают новые атаки в будущем.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

На видео один из боевиков напоминает испанцам о времени Святой инквизиции, в которую было пролито немало крови, в том числе и мусульман. Террористы обещают отомстить за все преступления, совершённые против исламской религии.

«Если Всевышний позволит, то Андалусия вернётся к тому, чем когда-то была, — землёй халифата», - заявили экстремисты.

Н.О.