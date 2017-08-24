Министерство предупредило мясников

2017-08-24 10:12 | www.oxu.az | 3

«Публичный убой скота запрещен законом».

Как передает Oxu.Az, об этом modern.az заявил глава пресс-службы Государственной службы ветеринарного контроля при министерстве сельского хозяйства страны Йолчу Ханвели.

«За этим наблюдают местные органы исполнительной власти и полиция. Животных должны забивать в закрытых помещениях, должен иметься сток воды, холодильные камеры. После забоя мясо животного должно некоторое время храниться в холодильнике.

Разрешение на продажу может быть дано только после проверки. Люди не должны задаваться вопросом о качестве мяса забитых в закрытых помещениях животных, так как их мясо проходит ветеринарный контроль».