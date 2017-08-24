Ветер будет дуть три дня – ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

2017-08-24 10:20 | www.oxu.az | 4

До 27 августа на территории страны будет преобладать временами усиливающийся северный ветер.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в течение следующих двух дней в стране ожидается переменная облачность, без осадков:

«Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северный ветер. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 30-35 градусов».