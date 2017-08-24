Сенат Узбекистана одобрил закон о распространении правовой информации

2017-08-24 11:16 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Узбекистана на заседании в четверг одобрил законопроект «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», сообщает корреспондент Trend с заседания верхней палаты узбекского парламента.

По словам заместителя сенатского комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам, Толибжона Мадумарова, законопроект разработан в рамках реализации постановления президента Мирзияева «О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства», принятому в феврале 2017 года и направлен на обеспечение прав граждан в доступе к правовой информации.

До настоящего времени порядок распространения правовой информации регулировался более чем 20 нормативно-правовыми актами. Но в них не были конкретизированы полномочия государственных органов и иных организаций в сфере распространения правовой информации и обеспечения доступа к ней, не систематизированы способы распространения правовой информации.

В результате на практике наблюдались серьезные упущения и недостатки в этой сфере.

Национальная база законодательных, правовых актов включает более тридцати тысяч документов.

«Разработанный закон предусматривает своевременность, общедоступность и гласность распространения правовой информации, устанавливается порядок и механизм ее распространения, четко определяются полномочия госорганов и организаций в сфере распространения законодательных документов, - сказал Мадумаров.

При разработке закона был изучен и принят во внимание опыт ряда развитых стран.

В соответствии с установленными процедурами одобренный сенаторами закон будет направлен президенту для подписания.

(Автор: Демир Азизов)