Nar Home TV предлагает выгодные кампании

2017-08-24 11:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Nar Home TV предлагает пользователям сразу две выгодные кампании: «Оплати 12 месяцев и получи 2 месяца в подарок!» и «Смотри 7 месяцев, оплатив всего 6!».

Благодаря этим кампаниям, действующие пользователи B&BTV, а также как действующие, так и новые абоненты сервиса Nar Home TV получат возможность бесплатно пользоваться телевизионными услугами. Условия очень просты: чтобы присоединиться к кампании «Оплати 12 месяцев и получи 2 месяца в подарок!», нужно всего лишь внести абонентскую плату за 12 месяцев в качестве предоплаты, получив при этом право бесплатного использования услуг телевидения в течение 2-х месяцев. В то же время, в рамках кампании «Смотри 7 месяцев, оплатив всего 6!», абоненты получат 1 месяц бесплатного просмотра, сделав предоплату за 6 месяцев.

Услуга беспроводного цифрового телевидения Nar Home TV, предоставляемая при технической поддержке B&BTV, на данный момент доступна в городах Баку и Сумгаит, а также на Апшеронском полуострове. Срок новых предложений не ограничен, и ими могут воспользоваться как новые, так и действующие абоненты. Более подробную информацию можно получить позвонив по короткому номеру 179, посетив официальную интернет-страницу оператора www.nar.az, а также на официальных страницах Nar в Facebook и Instagram.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 99% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги 2,3 миллионам абонентов.