Американский сопредседатель рассказал о 6 элементах урегулирования нагорно-карабахского конфликта

2017-08-24 11:45 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на «Голос Америки», об этом он заявил на круглом столе в здании Национальной прессы США в Вашингтоне. Р.Хогланд рассказал об основанных на Мадридских принципах важных элементах для достижения «устойчивого мира» в нагорно-карабахском конфликте. Перечисленными 6 элементами посол обозначил желаемую траекторию переговорного процесса:

Первое, учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны взять на себя обязательство на основе переговоров выработать итоговый статус региона.

Второе, территории, входившей в бывшую НКАО, которые неподконтрольны в настоящий момент официальному Баку, должны получить временный статус, который как минимум обеспечит безопасность этой территории и ее самоуправление.

Третье, оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха должны вернуться под контроль Азербайджана. По словам Р.Хогланда, никакого согласия достичь не удастся без уважения к суверенитету Азербайджана и его территориальной целостности.

Четвертое, должен быть создан безопасный коридор, соединяющий Армению с территорией Нагорного Карабаха. Однако этот коридор не должен включать всю территорию Лачина.

Пятое, в соглашении должно быть закреплено также право всех вынужденных переселенцев и беженцев на возвращение к местам своего прежнего проживания.

Р.Хогланд сказал, что урегулирование должно нести в себе международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческие миссии. Нет сценария, при котором мир может сохраняться без хорошо подготовленной миротворческой миссии, которая пользовалась бы доверием обеих сторон.

Затем посол отметил, что на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ его сменит Эндрю Шофер.