В Баку состоится заезд классических автомобилей
2017-08-24 10:28 | www.oxu.az | 1
Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) 26 августа организует в Баку заезд и выставку классических автомобилей.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Центра Гейдара Алиева, в заезде примут участие более 100 классических автомобилей, выпущенных до 1980 года.
Среди них автомобили, принадлежащие гражданам, прошедшим регистрацию, а также экспонаты выставки классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.
Прошедшие регистрацию владельцы вместе со своими транспортными средствами 26 августа в 15.30 должны быть у Центра.
Заезд начнется в 16:00. Автомобили, стартовав от Центра Гейдара Алиева, проедут по Баку.
После парада в парке Центра будут организованы концерт и развлекательная программа.