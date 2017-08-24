В Баку состоится заезд классических автомобилей

2017-08-24 10:28 | www.oxu.az | 1

Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) 26 августа организует в Баку заезд и выставку классических автомобилей.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Центра Гейдара Алиева, в заезде примут участие более 100 классических автомобилей, выпущенных до 1980 года.

Среди них автомобили, принадлежащие гражданам, прошедшим регистрацию, а также экспонаты выставки классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.

Прошедшие регистрацию владельцы вместе со своими транспортными средствами 26 августа в 15.30 должны быть у Центра.

Заезд начнется в 16:00. Автомобили, стартовав от Центра Гейдара Алиева, проедут по Баку.

После парада в парке Центра будут организованы концерт и развлекательная программа.

Э.А.

