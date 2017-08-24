Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya'yı ziyaret edecek

2017-08-24 11:56 | www.trend.az | 0

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları arasındaki düzenli siyasi-askeri danışmaların 25 Ağustos 2017 tarihinde Varşova’da gerçekleştirilecek toplantısına katılmak üzere Polonya’ya gidecek.

İlki 9 Haziran 2016 tarihinde Varşova’da, ikincisi 25 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da tertiplenen siyasi-askeri danışmaların üçüncü toplantısında, terörizmle mücadelede NATO’nun rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere, NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının Galler, Varşova ve Brüksel zirvelerinde aldıkları kararlar ışığında, NATO’nun doğu ve güney kanatlarındaki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Danışmaların yapılacağı tarihte Varşova’da bulunması öngörülen NATO Genel Sekreteri’nin de danışmaların bir bölümüne iştirak etmesi bekleniyor. Polonya’yı ziyareti vesilesiyle, Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla da bir araya gelmesi planlanıyor.

İHA