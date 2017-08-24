В Хачмазе перевернулся автомобиль, погиб человек

2017-08-24 10:36 | www.oxu.az | 2

В Хачмазском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на третьем км дороги Худат-Ялама автомобиль Daewoo, управляемый жителем Худата Ильгаром Алекперовым, сошел с дороги и перевернулся.

В результате водитель скончался на месте. Пассажир автомобиля, житель Худата Орхан Абдуллаев 1990 г.р. получил тяжкие телесные повреждения, его состояние расценивается как среднетяжелое.

По факту продолжается расследование.