В Турции задержаны 20 человек из-за пропаганды терроризма

2017-08-24 12:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле задержано 20 человек, в рамках операции по противодействию пропаганде терроризма в социальных сетях, говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, задержанные лица пропагандировали в социальных сетях идеи РПК, а также распространяли информацию с сепаратистскими призывами.

Сообщается, что все задержанные являются гражданами Турции.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu