Bakan Rehimov : Karabağ’ın zaferi Azerbaycan futbol tarihinde yeni sayfa (Özel)
2017-08-24 12:05 | www.trend.az | 0
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan ilk Azerbaycan takımı Karabağ’ın zaferine ilişkin, Trend Haber Ajansına özel açıklamada bulunarak , Karabağ’ın zaferinin Azerbaycan futbol tarihinde yeni sayfa olduğunu söyledi.
Bakan Rehimov açıklamasına söyle devam etti : “
“Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ın adını kulüplerinde yaşatmakla , futbolcularımız adını tarihe yazdı. Dün binlerce kişi bir araya gelerek zaferin tadını paylaştı.”