AZ EN RU TR

Bakan Rehimov : Karabağ’ın zaferi Azerbaycan futbol tarihinde yeni sayfa (Özel)

2017-08-24 12:05 | www.trend.az | 0

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan ilk Azerbaycan takımı Karabağ’ın zaferine ilişkin, Trend Haber Ajansına özel açıklamada bulunarak , Karabağ’ın zaferinin Azerbaycan futbol tarihinde yeni sayfa olduğunu söyledi.

Bakan Rehimov açıklamasına söyle devam etti : “

“Azerbaycan toprakları olan Karabağ'ın adını kulüplerinde yaşatmakla , futbolcularımız adını tarihe yazdı. Dün binlerce kişi bir araya gelerek zaferin tadını paylaştı.”

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər