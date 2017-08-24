ГЭЦ выразил отношение к распространившейся информации об отмене тестовых экзаменов

2017-08-24 12:13 | www.apa.az | 2

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) выразил отношение к распространившейся информации об отмене тестовых экзаменов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, Центр является юридическим лицом публичного права, который проводит итоговое оценивание, аттестацию обучающихся на общеобразовательной основе, прием абитуриентов в ВУЗы и ССУЗы. Выпускные экзамены и прием абитуриентов в высшие школы также проводит ГЭЦ.

«В настоящий момент Министерство образования и ГЭЦ обсуждают новую модель экзаменов. Новую модель планируется представить общественности в сентябре. В данный момент эксперты и специалисты продолжают работу в этом направлении. Так как новая модель еще не готова, сложно сказать, какой она будет. Общественности будет представлена подробная информация после завершения обсуждений и подготовки нормативных документов», - говорится в сообщении.