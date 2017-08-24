Азад Рагимов: Победа "Карабаха" стала новой страницей в истории азербайджанского футбола

2017-08-24 12:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Победа футбольного клуба "Карабах" над датским "Копенгагеном" по итогам двух матчей стала новой страницей в истории азербайджанского футбола, сказал Trend министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Министр отметил, что наряду с тем, что футболисты прославляют исконную азербайджанскую землю Карабах в своем названии, они также вписали название клуба в историю футбола.

"Вчера тысячи людей собрались вместе, чтобы поделиться радостью от победы. Я благодарю всю команду за то чувство гордости, которое они позволили нам пережить, поздравляю их от всего сердца и желаю новых побед", - сказал Рагимов.

Отметим, что накануне "Карабах" проиграл на выезде "Копенгагену" со счетом 2:1, но за счет гостевого гола одержал победу в противостоянии по итогам двух матчей и завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Максим Цурков)