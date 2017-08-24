Обнародована программа автопробега классических машин в Баку

2017-08-24 12:21 | www.apa.az | 2

26 августа в Баку состоится автопробег и выставка классических машин, организованная Азербайджанской автомобильной федерацией (AAF).

Как сообщили АПА в AAF, в мероприятии примут участие более 100 классических автомобилей, произведенных до 1980 года. Это автомобили, прошедшие регистрацию для участия в автопробеге, а также транспортные средства, выставленные в качестве экспонатов на выставке Классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.

Автопробег стартует 26 августа в 16:00 перед Центром Гейдара Алиева.

Прошедшие регистрацию автомобили вместе с их владельцами 26 августа в 15.30 должны быть перед Центром Гейдара Алиева.