Ветер на территории Азербайджана усилится

2017-08-24 12:25 | www.apa.az | 2

Северо-восточный ветер временами усилится.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 30-35°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако днем на Большом Кавказе местами возможны грозы и дожди. Западный ветер кое-где временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 34-39°, в горах ночью 13-18°, днем 25-30° тепла.