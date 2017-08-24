Баку избавляется от пыли – ОФИЦИАЛЬНО

2017-08-24 11:02 | www.oxu.az | 2

Национальный департамент мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов перешел на оперативный режим работы в связи с пыльным туманом в Баку и на Абшеронском полуострове. Каждые три часа в департаменте берут пробы воздуха.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, по данным автоматических и стационарных мониторинговых станций, 23 августа в течение дня и ночью 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превысило санитарную норму.

Отметим, что в связи с проникновением на территорию страны северо-западного ветра прогнозируется снижение количества пыли до нормы в течение суток.