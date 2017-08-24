Армения потерпела поражение от футбольного клуба "Карабах" на пропагандистском поле Европы

2017-08-24 12:23 | www.trend.az | 2

Эльмира Таривердиева

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола прошел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Безусловно, это огромная радость для всего Азербайджана и особенно азербайджанских футбольных болельщиков, но в победе этой команды есть еще один важный момент - название.

Дело в том, что матчи такого значимого в футбольной жизни мероприятия, как Лига чемпионов, будут транслировать десятки стран и миллионы футбольных болельщиков по всему миру не один раз услышат название команды "Карабах", которая прочно ассоциируется с Азербайджаном. А это значит, что Армения потерпела поражение от футбольного клуба "Карабах" на пропагандистском поле Европы, да и всего мира, по большому счету.

Стране агрессору, которая много лет оккупирует чужие земли, всегда было крайне важно, как-то оправдаться в глазах мирового сообщества, распространяя лживые сведения об азербайджанском регионе Нагорном Карабахе. Армения, используя пропагандистский ресурс дипредставительств за рубежом, национального лобби и диаспорских организаций, продвигала свой миф о том, что Карабах это армянская земля и даже придумали ему армянское название, которое правда никто и нигде не использует, кроме самих армян. Однако, армянская пропагандистская машина не гнушалась плести паутину лжи вокруг всего азербайджанского наследия Нагорного Карабаха, начиная от ковров и знаменитых карабахских скакунов, заканчивая кухней. И малообразованный обыватель из европейской глубинки вполне мог повестись на эту очередную армянскую ложь, которая, надо заметить, в большинстве случаев пресекалась азербайджанскими дипломатическими миссиями. Однако, победа футбольного клуба Карабах может помочь в более широком освещении вопроса оккупированных азербайджанских территорий и после матчей Лиги, много больше людей по всему миру будут точно знать, что Карабах, это регион Азербайджана и больше не поддадутся на примитивную провокацию армянских пропагандистов.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend