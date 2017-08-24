NASA организовало конкурс на лучшее космическое послание

2017-08-24 11:12 | www.oxu.az | 3

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) организовало голосование с целью определения наилучшего текста послания на борт межпланетной станции Voyager 1, запущенной 40 лет назад, 5 сентября 1977 года.

Как передает Oxu.Az, представитель пресс-службы Лаборатории реактивного движения NASA при Калифорнийском технологическом институте Оливия Стоун сообщила корреспонденту ТАСС, что все желающие могут проголосовать на сайте лаборатории за один из 10 вариантов посланий по случаю 40-й годовщины старта Voyager 1.

Среди предложенных вариантов на английском языке — «Мы пришли со звезд и к звездам вернемся» , «Ты несешь наши надежды и мечты к звездам», «Солнечный ветер подгоняет тебя, а звезды освещают путь» , «Продолжай исследования, когда-нибудь мы тебя догоним». Один из вариантов послания предложен на испанском: «Ты — гость из прошлого, путешествующий в будущее». По условиям конкурса, послание на борт Voyager 1 не должно превышать 60 знаков.

Как сообщила представитель Лаборатории реактивного движения, голосование продлится до 17:00 по времени Тихоокеанского побережья 29 августа (04:00 по Баку 30 августа). «Мы не сразу сообщим о том, какой текст получил наибольшее число голосов, - отметила она. - Об этом будет объявлено 5 сентября, в день, когда послание будет послано в направлении Voyager 1». Передача будет осуществляться с Мадридского центра дальней космической связи. «Радиосигнал достигнет Voyager 1 через 19 часов 18 минут, то есть уже 6 сентября» , - пояснила она.

Автоматическая станция Voyager 1 была запущена 5 сентября 1977 года. Первоначальной целью были исследования Юпитера и Сатурна. Voyager 1 впервые сделал подробные снимки спутников этих планет. Сейчас Voyager 1 находится на расстоянии 20,6 млрд км от Земли и движется со скоростью 61 тыс. км в час. Примерно через 40 тыс. лет он окажется на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе 445 в созвездии Жирафа.

Н.О.