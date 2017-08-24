Оппозиционная партия Турции приветствует ожидаемую совместную ирано-турецкую военную операцию на севере Ирака

2017-08-24 12:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лидер турецкой оппозиционной «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели приветствовал ожидаемую совместную военную операцию Ирана и Турции на севере Ирака, направленную против террористического движения - Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.

По словам Бахчели, в Тегеране, как и в Анкаре, понимают опасность РПК для безопасности региона.

Бахчели отметил, что все позиции РПК на севере Ирака должны быть полностью уничтожены.

«Деятельность террористических организаций в регионе направлена на расчленение государств региона», - сказал Бахчели.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu