В России в связи с убийством азербайджанцем чемпиона мира возбудили уголовное дело в отношении еще 2 человек

2017-08-24 12:44 | www.apa.az | 3

В рамках следствия по делу убийства в России чемпиона мира по пауэрлифтингу возбуждено уголовное дело в отношении еще 2 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Следственного управления СК РФ по Хабаравскому краю, в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, утром 20 августа 2017 года охранник торгового центра, расположенного в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице возле здания, нажал тревожную кнопку. По вызову на место приехал дежурный наряд вневедомственной охраны в составе двух человек. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия.

Бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. После совершения преступления подозреваемый скрылся и объявлен в федеральный розыск.