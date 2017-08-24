Территориальная целостность является важной частью решения нагорно-карабахского конфликта – Хогланд

2017-08-24 12:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Территориальная целостность является важной частью решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал временный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд, во время круглого стола в Вашингтоне.

«Урегулирование конфликта невозможно без обеспечения уважения суверенитета Азербайджана и признания того, что суверенитет над этими территориями должен быть восстановлен», - сказал Хогланд.

Хогланд также отметил, что урегулирование конфликта должно включать в себя признание прав возвращения всех вынужденных переселенцев на свои прежние места проживания и обеспечение международных гарантий безопасности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)