Нефтяная корзина ОПЕК незначительно подешевела

2017-08-24 12:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 23 августа составила 49,49 доллара за баррель, что на 0,01 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ), Merey (Венесуэла) и Zafiro (Экваториальная Гвинея).

Мировые цены на нефть в четверг снижаются после роста на предыдущих торгах и на фоне увеличения добычи в США.

По состоянию на 12:31, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36 процента — до 52,38 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,43 процента — до 48,2 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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