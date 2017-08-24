Bahçeli: Referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır

2017-08-24 12:45 | www.trend.az | 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk milleti, Almanya'nın şamar oğlanı, kum torbası, stres topu, canı sıkılınca azarlayacağı tutsak ve aciz bir yığın, kuru bir kalabalık değildir. Herkes haddini bilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, önüne gelenin posta koyacağı, parmak sallayıp hizaya getireceği yeni yetme çadır devleti hiç değildir. Bu çerçevede MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır, Almanya'ya karşı izlenen politikaları doğru bulduğundan, samimiyetle desteklemektedir." dedi.

Kaynak AA