Диппредставительства России в США продолжат работу в обычном режиме

2017-08-24 12:54 | www.trend.az | 4

Российские диппредставительства в США продолжат работу в обычном режиме, выполняя все свои функции, заявила официальный представитель МИД, передает РИА Новости.

"Российские загранучреждения (в США) продолжат работать в обычном режиме, выполняя весь объем своих функций", — сказала она на брифинге в четверг.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.