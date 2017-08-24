Президент: «Политические связи между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне»

2017-08-24 13:07 | www.apa.az | 5

24 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Аугусто Массари.

Как сообщает АПА, затем состоялась беседа главы государства с послом.

Подчеркнув, что связи между Азербайджаном и Италией успешно развиваются, президент отметил, что страны являются партнерами во многих сферах, в частности политической, экономической, энергетической и др. Глава государства сказал, что принятая в 2014 году в Риме Совместная декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами отражает уровень наших связей. Эта декларация оценивается как показатель сотрудничества на самом высоком уровне. Наряду с этим, глава государства отметил, что для еще большего развития партнерских связей в разных сферах имеются широкие возможности.

Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, президент сообщил об успешном продолжении работ по проекту «Южный газовый коридор».