На дороге Губа-Хачмаз начались ремонтные работы – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-24 11:36 | www.oxu.az | 5

Начались ремонтно-восстановительные работы на дороге Губа-Хачмаз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе ОАО «Азеравтойол».

В информации говорится, что на участок дороги в 5,5 км уже нанесено новое асфальтобетонное покрытие.

В рамках работ на дорогу планируется нанести двойное асфальтобетонное покрытие толщиной 12 км.

По завершении ремонтно-восстановительных работ в необходимых местах будет установлено 52 дорожных знака и проведены работы по нанесению дорожной разметки.

Отметим, что восстановление автомобильной дороги Губа-Хачмаз значительно облегчит транспортное сообщение между 7 населенными пунктами, в которых проживают десятки тысяч людей. Обеспечение свободного выхода к дороге Баку-Губа-Российская федерация значительно облегчит грузоперевозки.

А.Г.