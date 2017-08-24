МИД Азербайджана: Мы готовы к сотрудничеству с новым сопредседателем Минской группы

2017-08-24 11:42 | www.oxu.az | 2

Азербайджан готов продолжать тесное сотрудничество с новым американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что ожидания Азербайджана от сопредседателей Минской группы не индивидуальны, а носят институциональный характер.

Отметим, что новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США назначен Эндрю Шеффер. Он является одним из самых опытных американских дипломатов, который в последнее время работал в качестве временного поверенного в делах миссии США в международных организациях.

Н.О.

